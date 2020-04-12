北韓開中央會議籲加強抗疫 隻字未提零確診

（中央社首爾12日綜合外電報導）北韓中央通信社（KCNA）報導，領導人金正恩主持勞動黨中央政治局會議時，呼籲採取更強措施來對抗迅速擴散的2019冠狀病毒疾病疫情，不過並未提及境內是否出現任何感染病例。

法新社報導，核武北韓原本就處於國際孤立狀態，1月上旬鄰國中國首度檢測到2019冠狀病毒疾病（COVID-19）後火速關閉邊界，並實施嚴格的疫情控管措施。

北韓官員和官媒一再堅稱境內零確診，不過今天的報導並沒有做出這樣的斷言。

2019冠狀病毒疾病疫情，全球感染人數已突破170萬例，KCNA報導，這已成為「跨越國境和大洲、威脅全人類的重大災難」。

KCNA指出，「這樣的環境可以形成障礙，阻撓我們的奮鬥和進步」，還說北韓當局維持「非常穩定的防疫狀態」。

KCNA報導，昨天的朝鮮勞動黨中央政治局會議，針對疫情討論改變政策任務，官員們也呼籲更嚴格且徹底斷絕病毒滲透。

報導說，會議並且通過聯合決議，「針對全球疫情，進一步貫徹全國措施，保障我國人民生命安全」。

不過KCNA公布的照片顯示，包括金正恩在內的所有與會人員無人佩戴口罩，或採取梅花座方式保持安全社交距離。

北韓先前宣布預計10日召開更大規模的最高人民會議，但目前看似已經延期。

KCNA今天另一則報導指出，金正恩視察航空與防空所屬殲襲機團，對成果極為滿意。（譯者：李佩珊/核稿：蔡佳敏）1090412