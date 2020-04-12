俄羅斯中國人曲線逃難躲疫情 綏芬河防控壓力大

（中央社記者林克倫北京12日電）俄羅斯因來自歐陸的境外輸入病例遽增導致疫情嚴重，中國留學生與商人採「曲線」逃難方式，由海參威轉進中國，間接導致黑龍江省邊境口岸綏芬河市的疫情防控不堪負荷。

俄羅斯是最早對2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）進行邊境管控的國家，據中國新聞周刊，自1月底起，俄羅斯先後對遠東地區與中國接壤邊界實施出入境限制，並停辦中國公民的免簽團體旅遊、工作和旅遊等各式簽證。

讓大批在莫斯科的中國人想逃難回國主因，源自俄羅斯的境外輸入疫情遽增。歐陸各國3月起爆發疫情，俄羅斯決定3月16日起，僅保留與歐盟各國首都和奧斯陸的定期航班，27日起又停飛所有國際航班。

境內疫情推升當地中國人返國意願。俄羅斯宣布3月28日起至4月5日帶薪休假，後又延長至4月底；停課讓留學生選擇回國避難，停班停市則讓商人因無收入又要繳交房租，也決定回中國。

據統計，截至莫斯科時間4月11日11時，俄國境內新增1667例感染病例，累計確診1萬3584例；其中，莫斯科新增1030例、累計確診8852例，為全俄羅斯疫情最嚴重地區，而且專家預測，未來10到14天將爆發疫情高峰。

在返國交通工具上，早在2月1日，俄羅斯就暫停所有俄方飛中國的定期航班；至3月23日起，中國實施民航「五個一」政策，僅剩中國國際航空每週有一班直飛莫斯科的往返航班，而且機票價格已被炒得很高。

「曲線逃難」成為在莫斯科中國人的次佳選擇。據報導，許多人改借道西伯利亞的遠東航線回國，俄羅斯華人圈流傳的路線有二：一是莫斯科—海參威—綏芬河；二是莫斯科—赤塔—滿洲里，但赤塔至內蒙古滿州里的陸路交通遙遠。

鄰近海參威的綏芬河口岸遂成首選。中國新聞周刊引述中國留學生李林稱，他跟朋友4月3日晚間8時30分從莫斯科起飛，歷經9小時飛行、於4日中午抵達海參威，下機後又坐上由警車開道的大巴士車，3個多小時後來到綏芬河口岸對面。

李林回憶說，在大巴車上又等了3個多小時進行邊境安檢，然後走過國界線、換乘中國大巴車等待中方安檢；再隔兩小時，採4人一組方式輪流下車，進行體溫與核酸檢測，並填報健康申明卡、接觸史等資訊。

由於黑龍江省要求，所有入境人員要進行「6個100%」閉環管控措施：入境運輸工具登臨檢疫、入境人員驗核健康申明卡、體溫檢測、流行病學調查、採樣檢測、實施集中隔離等措施。

海關檢疫放行後，李林跟其他乘客回到大巴車，約8小時後，來到邊境一家不營業的酒店大廳繼續等待檢測結果；最終，李林核酸檢測是陰性，被安排住綏芬河一間賓館隔離14天，從莫斯科搭機起算，已經過了40個小時。（編輯：周慧盈）1090412