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郵輪逾百人染疫滯留烏拉圭 澳洲接回澳紐客

最新更新：2020/04/12 16:54

（中央社墨爾本12日綜合外電報導）滯留南美洲烏拉圭2週的郵輪「莫提默號」，船上有超過100人感染武漢肺炎。澳洲官員表示，已出動包機接運船上100多名澳洲和紐西蘭人，今天返抵墨爾本。

法新社攝影記者目擊，一架沒有記號的包機早上抵達墨爾本土拉馬林機場（Tullamarine Airport），載有莫提默號（Greg Mortimer）郵輪上約110名乘客。

一小群紐西蘭人立刻轉乘另一架包機飛往奧克蘭（Auckland）。

澳洲外交部長潘恩（Marise Payne）證實包機安全抵達，她推文表示：「感謝所有參與者，這是一項非常複雜的任務。」

包機接回的這些澳紐遊客有些採檢呈陰性，但也有的確診染病。維多利亞州衛生局表示，確診和出現症狀的澳洲遊客將送墨爾本市醫院治療，其他的人將送到一家旅館隔離14天。

莫提默號上大多是老年人的217名遊客中，有128人確診2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎），在烏拉圭和澳洲政府達成協議將澳紐人士帶回家前，莫提默號一度無法停靠烏國首都蒙狄維歐（Montevideo）港。（譯者：林沂鋒/核稿：林治平）1090412

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