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馬來西亞確診4683例 政府將限民生用品售價

最新更新：2020/04/12 17:57

（中央社記者郭朝河吉隆坡12日專電）馬來西亞衛生總監諾希山說，今天新增153起武漢肺炎確診病例，累計達4683例；死亡病例增3起，累計76例，死亡率1.62%。官員說，15日起限制25種食物等必需品的售價。

諾希山（Noor Hisham Abdullah）今天表示，目前有113名2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）病患康復出院，累計出院者2108人，康復率45%。

截至11日中午12時，馬來西亞共有26個紅區、15個黃區。依照馬來西亞衛生部分類，超過40起確診病例為紅區，20至40起確診病例為黃區。

另外，馬來西亞國防部長依斯邁沙比利（Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob）今天召開記者會表示，政府將在行動管制令第3階段採取限制日常商品最高售價的「頂價機制」，避免商家趁機哄抬物價。

行動限制令第3階段從15日起至28日，政府官員還未列出必需品的項目，但一般節慶限制的品項是雞、豬、馬鈴薯、番茄，辣椒之類的食物。

依斯邁沙比利說，頂價機制一般只在重大節日實施，但目前是非常時刻，為確保25種主要生活用品的存量充足，也避免民眾瘋狂搶購，造成商家抬高售價，因此會隨時對商家突擊檢查，以監督日常用品的最高售價。（編輯：郭中翰）1090412

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