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疫情衝擊復活節 耶路撒冷聖墓教堂罕見關閉

最新更新：2020/04/12 20:10

（中央社耶路撒冷12日綜合外電報導）受2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情影響，位於耶路撒冷的聖墓教堂在復活節期間大門緊閉，但今天仍有少數神職人員到此慶祝復活節。

為遏止疫情蔓延，位於耶路撒冷舊城區中心的聖墓教堂（Church of the Holy Sepulchre）與其他文化遺址暫停開放，這座位於耶穌被認為遭處死及復活之處的教堂，至少已有一個世紀沒有在復活節期間關閉。

耶路撒冷拉丁禮宗座署理皮扎巴拉（Pierbattista Pizzaballa）說：「復活節是屬於生命的時刻。」他在以色列安全部隊的密切注視下抵達教堂。

他進入教堂前表示：「雖然到處都是死亡的徵象，但只要有人出於愛他人的心付出生命，生命最終會獲勝。」

少數信徒聚集在聖墓教堂中庭，一名穿著純白長袍的男子在教堂緊閉的門前禱告。

聖墓在基督教被視為最神聖的地方，通常在復活節周末都會吸引成千上萬信徒來敬拜。但以色列已通報近1萬1000例確診，當局下令實施嚴格社交距離措施後，位於東耶路撒冷的舊城區宛如鬼城。

以色列在1967年的六日戰爭（Six-Day War）占領東耶路撒冷，隨後併吞，但此舉並未獲國際社會承認。（譯者：廖禹揚/核稿：林治平）1090412

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