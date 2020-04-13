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憂第2波疫情爆發 伊朗恢復低風險經濟活動

最新更新：2020/04/13 07:47

（中央社記者何宏儒安卡拉12日專電）武漢肺嚴疫情最嚴峻中東國家伊朗12日起開始恢復「低風險經濟活動」。但是境內疫情風險仍高，在此之前，衛生當局仍擔心可能爆發第2波疫情。

衛生部發言人賈漢普爾（Kianush Jahanpur）表示，境內今天新增117起2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）死亡病例，累計死亡病例4474例；新增確診1657例，累計7萬1686例確診。

獨立新聞媒體「中東之眼」（Middle East Eye）報導，伊朗12日允許諸如低風險商業等的「低風險經濟活動」恢復運作。不過首都德黑蘭要到18日才適用此一措施。

總統羅哈尼（Hassan Rouhani）敦促民眾繼續遵守政府健議的衛生措施。他說：「放寬限制不意味不去理會衛生規範...民眾應嚴守社交距離和其他衛生規範。」

伊朗竭力遏制武漢肺炎疫情蔓延，同時又憂慮防疫措施可能導致已遭制裁摧殘的經濟。政府發言人拉比耶（Ali Rabiei）指出，如果長期停頓下去，可能導致約400萬人失業，「400萬民營機構員工面臨停工或縮班、減薪和開除」。

與此同時，衛生當局一再表示，許多民眾無視居家隔離的籲求，警告境內恐爆發第2波疫情。（編輯：韋樞）1090413

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