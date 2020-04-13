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染疫患者病情複雜 英政府取消陽春呼吸器訂單

最新更新：2020/04/13 14:58

（中央社倫敦12日綜合外電報導）消息人士今天透露，英國政府已取消數千台產業界為治療2019冠狀病毒疾病（COVID-19）所研發的簡易版呼吸器訂單，因為當前需要的是更精密複雜的呼吸器。

路透社報導，英國政府已證實不再需要這款簡易版、被稱為BlueSky的呼吸器。

負責協調呼吸器訂單的內閣辦公室發言人表示：「為了能最有效治療2019冠狀病毒疾病，所需（設備）隨時有變，有鑑於此，在重新評估這項產品的可行性之後，我們不再支援BlueSky呼吸器的生產工作。」

這名發言人表示：「我們和一些其他製造商持續以空前速度合作，擴大英國的呼吸器製造規模。」

英國政府先前號召業界一同研發能在短時間內量產的新型呼吸器，協助國家醫療保健服務（National Health Service）應付人數激增的患者。

英國政府已向航太、工程和一級方程式（Formula One）等各領域企業組成的聯盟下訂逾3萬台呼吸器。

這名不願具名的消息人士表示，參與BlueSky計畫的團隊本來準備出貨數千台這款呼吸器。

這名消息人士說，政府就取消訂單一事給出的理由是，英國整體染疫人數增幅雖然趨緩，但醫院裡的病例狀況比預期還要複雜。

消息人士說，幾個研發呼吸器的計畫都需要相同零組件，而這些零組件供貨量有限，因此政府決定以更精密的呼吸器為優先，取消BlueSky的訂單，即刻生效。

政府持續與業界合作製造及分配其他呼吸器。史密斯集團（Smiths Group）生產的首批paraPac呼吸器今天已經交付給數間醫院。

其他呼吸器正接受檢測，包括新設計出來的型號。英國政府曾表示，一旦新款呼吸器通過審核並確認交期，就會下訂。（譯者：李佩珊/核稿：曾依璇）1090413

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