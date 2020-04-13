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印度媒體：台灣可幫世界抗疫 WHO無法否認此事

最新更新：2020/04/13 16:29

（中央社記者康世人新德里13日專電）印度時報資深編輯高許近日撰文批評世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞對台提出沒有證據的指控；文章也強調，台灣可以幫助世界抗疫，WHO憑良心無法否認這一點。

高許（Rudroneel Ghosh）10日在印度時報（Times of India）部落格撰文說，世衛組織秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）日前聲稱，台灣過去3個月來對他進行種族主義的人身攻擊。這是荒謬且沒有證據的指控。

文章又指出，當譚德塞呼籲美國與中國共同對抗2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）時，卻又對台灣激動咆哮。

高許表示，台灣迄今還不是WHO成員，這是荒謬的，要歸因於中國的反對。從2016年以來，台灣甚至沒有被允許以觀察員身分參加WHO做決策的世界衛生大會（WHA），只因中國和台灣現在的政府意見不和。

但文章強調，儘管台灣離最早傳出武漢肺炎病例的武漢市很近，但台灣至4月10日只有380個確診病例和5人死亡（至13日有393個確診病例和6人死亡），鑑於台灣被排除在WHO架構之外所面臨的限制，這是了不起的，台灣在處理武漢肺炎疫情上比其他國家要好。

高許指出，台灣在武漢肺炎疫情爆發之初就主動而積極，甚至去年12月31日就向世衛組織警告這個疫情可能有人傳人的疑慮；但世衛組織1月14日仍否認武漢肺炎在人與人之間傳播，儘管前一天泰國已發現首個中國以外的病例。

文章說，台灣積極的態度，結合台灣最先進的數位醫療設施，成為其他國家應對武漢肺炎疫情的典範；譚德塞沒有誇獎台灣，反而對台灣提出毫無根據的誹謗性指控。但總統蔡英文仍歡迎譚德塞來台訪問，親眼目睹台灣如何對抗疫情並對國際健康做出貢獻的努力。

台灣對國際健康做出貢獻的努力，表現在承諾和已向受疫情重創的國家（歐洲、美國、南亞和東南亞國家）捐贈口罩。

高許認為，世衛組織應該是全球健康衛生的促進者和管理者，它的秘書長不適合單挑台灣進行公開指責，但譚德塞卻反其道而行，沒有任何證據支持他對台灣的指控。

最後，高許強調，到目前為止，台灣在遏制武漢肺炎方面做得非常出色，譚德塞應主動邀台灣重返世衛組織。台灣可以真正幫助世界應對武漢肺炎疫情，世衛組織憑著良心，無法否認這一點。（編輯：陳惠珍）1090413

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