紐約死亡病例破萬 新疫情熱點恐緩緩浮現

（中央社華盛頓13日綜合外電報導）紐約州染疫死亡人數破萬，但無論是美國還是其他國家都未爆出新重災區，不免激發一絲樂觀情緒和城市解除封鎖的討論。專家警告，過早解除居家令，恐會浮現疫情熱點。

美聯社報導，紐約州是美國2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情最嚴峻的地區，儘管累計死亡病例破萬，今天仍可見一些正面跡象，例如單日死亡人數一週來首度降至700人以下。

紐約州昨天又有將近2000人染疫住院，不過如果計入出院和死亡人數，住院人數仍保持在1萬9000人以下。

此外，倫敦帝國學院呼吸醫學教授強斯敦（Sebastian Johnston）表示，歐洲多數地方疫情似乎已達高峰，包括義大利、法國、西班牙、德國及英國。他反而擔心疫情可能開始換在拉丁美洲、非洲及東南亞國家升溫，而俄羅斯的狀況也引人憂慮。

至於疫情降溫是否就該讓城市「解封」？西班牙在新增死亡案例和新增確診數開始下滑後，境內營建與製造業員工重返工作崗位，並且注意做好防疫。

奧地利也於單日確診增幅降至個位數、住院人數趨於平穩下，審慎讓數以千計的商家重新營業。

然而，多國都有官員擔心，一旦停止隔離和社交距離措施，可能會讓好不容易取得的抗疫進展付諸流水。

美國華盛頓大學健康計量評估研究中心（Institute for Health Metrics and Evaluation）主任莫瑞（Christopher Murray）也說，一旦各州解除居家令，可能還會出現疫情熱點。他指出，病例仍在攀升的州包括麻薩諸塞州、賓州、德州和佛羅里達州。

莫瑞表示他會建議這些州的州長：「別考慮在近期放寬社交距離措施，你們必須堅持下去。」

根據約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）截至今晚8時30分（台北時間14日上午8時30分）的統計，美國過去24小時出現1509例與2019冠狀病毒疾病有關的死亡病例，與前一天的1514例差不多。

美國累計死亡病例至少2萬3529例，確診病例超過58萬例，兩者數字依舊高居全球之冠。（譯者：盧映孜/核稿：蔡佳敏）1090414