武漢肺炎疫情放緩 西班牙德國新增確診數下滑

（中央社馬德里14日綜合外電報導）武漢肺炎衝擊全球，但部分歐洲國家的疫情已經出現緩和跡象，西班牙今天通報的新增確診數是3月14日以來最低，德國新增病例數也呈現連續4天減少。

西班牙衛生部今天通報又有567人死於2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎），累計死亡數達到1萬8056人，為世界第3高，僅次於美國和義大利。

衛生部數據指出，確診數增加3045例，增幅為1.8%，這是自3月14日西班牙全國封城遏止疫情蔓延以來的最小增幅數據，累計確診數增至17萬2541例。

德國聯邦衛生部轄下疾病控制機構「羅伯特‧科赫研究所」（Robert Koch Institute, RKI）數據則顯示，德國今天新增2082人確診武漢肺炎，總病例來到12萬5098例，確診病例連4天下降。

德國死亡病例增加170起，來到2969起。死亡率遠低於其他受影響最嚴重的國家，但德國仍對取消限制公共生活抱持謹慎態度。

荷蘭衛生當局表示，今天新增868個確診病例，累計達2萬7419例；死亡病例則增加122人，達到2945例。

瑞典表示，死亡病例增加114人，突破1000例來到1033人，確診病例增加497例，來到1萬1445人。

瑞士公衛當局今天通報，境內新增15起死亡病例，死亡總數從昨天的885人增至900人。確診人數增加254人，從昨天的2萬5580例增加到 2萬5834例。（譯者：林沂鋒/核稿：陳彥鈞）1090414