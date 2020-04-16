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英國106歲人瑞阿嬤 戰勝武漢肺炎出院

最新更新：2020/04/16 01:15

（中央社倫敦15日綜合外電報導）曾經歷兩次世界大戰的106歲人瑞阿嬤康妮．狄欽（Connie Titchen）成功戰勝2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）出院，據信是英國境內擊敗新型冠狀病毒的最年長病患。

居住在英格蘭中部伯明罕市（Birmingham）的狄欽已當上曾祖母，她與冠狀病毒搏鬥不到3週時間，就獲得市立醫院（City Hospital）醫護人員認證已完全康復。

狄欽表示：「能擊退冠狀病毒，我感到非常幸運，我迫不及待想見我的家人。」

1913年出生的狄欽曾經歷過兩次世界大戰，她於3月中疑似罹患肺炎住院治療，其後確診感染武漢肺炎。

狄欽的40歲孫女瓊斯（Alex Jones）表示：「她也總是喜愛自炊，雖然偶爾也喜歡大啖麥當勞速食。我還沒告訴她，它們（麥當勞）已暫停營業了。」

瓊斯又說：「我認為她長壽的秘訣是積極活動身體且非常獨立。她去年12月才動過臀部手術，30天內她就能再度走動了。她真的很讓人驚歎，我知道全家人都迫不及待想見她，她擁有不少粉絲！」

在醫院負責照顧狄欽的護理師史密斯（Kelly Smith）表示：「看到康妮痊癒真的很神奇。她很了不起，我們一直盡最大努力照護她。她完全康復，我們真的很開心。很高興看到病人戰勝病毒後離開我們的病房。」（譯者：劉學源）1090416

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