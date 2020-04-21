呼籲無效 佐科威：將禁止民眾齋戒月返鄉

雅加達街頭多處可見呼籲民眾今年齋戒月暫勿返鄉的布條，但仍有24%的民眾打算返鄉。印尼政府21日宣布，將提出禁止返鄉政策。中央社記者石秀娟雅加達攝 109年4月21日

（中央社記者石秀娟雅加達21日專電）印尼齋戒月期間的返鄉潮將至，政府持續呼籲民眾今年暫勿返鄉，以免加速新型冠狀病毒蔓延，但效果不佳；總統佐科威今天宣布，將提出必要措施「禁止」民眾返鄉。

印尼去年約有1950萬人在齋戒月（Ramadan）將結束前返鄉（mudik），與親友共度穆斯林最重視的開齋節（Idul Fitri）。今年因2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情肆虐，返鄉潮如果像往年一般湧現，疫情恐有失控風險。

佐科威（Joko Widodo）今天主持內閣會議時表示，根據交通部的調查，仍有24%的民眾要返鄉，「這是很大的數字」。他要求相關部會提出必要措施，禁止返鄉。

印尼總統府新聞稿表示，交通部調查顯示，有7%的民眾已返鄉，68%考量疫情而決定不返鄉，24%仍要返鄉。

印尼政府9日已宣布禁止公務員、軍警及國營事業及相關企業的員工返鄉，也提出多項措施鼓勵民眾打消返鄉計畫，包括提高票價、將開齋節後的4天連假由原本的5月底延後到12月底等。

今年伊斯蘭教齋戒月預計23日開始，返鄉潮往年都在齋戒月後兩週出現。不過，許多經濟活動因疫情而停擺，據統計印尼新增超過280萬失業人口，許多到大雅加達地區謀生的外地人口頓時失去收入，三餐難以為繼，已提早返鄉。

印尼政府防治疫情小組召集人多尼（Doni Monardo）16日被媒體問到，為何只是呼籲民眾勿返鄉，而遲未明確禁止。他說，政府必須考量到失業民眾，如果不讓他們返鄉，生活會出問題，返鄉後至少吃飯不成問題，對他們的健康和免疫力都有幫助。

暫代交通部長的海洋事務與投資統籌部長盧胡特（Luhut Binsar Panjaitan）表示，禁止返鄉政策自24日起生效，政府正在規範相關罰則，將自5月7日起實施。（編輯：郭中翰）1090421

印尼總統佐科威21日表示，將實施禁止齋戒月返鄉的政策，減緩2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情蔓延。受疫情影響，許多經濟活動停擺，大雅加達地區已有不少民眾返鄉。圖攝於3月28日的雅加達長途巴士轉運站。中央社記者石秀娟雅加達攝 109年4月21日