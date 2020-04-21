新加坡防疫更嚴格 減少外出人員限制人流

（中央社記者黃自強新加坡21日專電）新加坡政府今天宣布延長阻斷措施一個月到6月初，遏阻新型冠狀病毒散播，將暫時關閉更多工作場所，減少可外出的必要服務行業人員，並進一步限制人潮較多地點的人流。

新加坡4月7日到5月4日實施28天的阻斷措施（Circuit Breaker）。總理李顯龍今天下午5時透過電視與廣播電台發表談話，宣布阻斷措施延長一個月到6月1日止。

李顯龍說，除購買食物或日常生活用品外，新加坡人應留在家裡，外出要單獨外出，不要成群結隊或全家出門。另外，獨自外出運動只在鄰里社區活動。家中成員只需一人外出採購。

他說，鄰里社區及諸如傳統市場等人潮較多場所仍有很多人聚集，讓當局不容易執行社交安全距離措施，建議民眾利用平日而非週末上菜市場，不要全家外出購買生活必需品。

國家發展部長兼財政部第二部長黃循財今天在跨部門防疫工作小組記者會上說，縮減包括餐飲業在內的必要服務行業範圍。

新加坡政府將緊縮必要性服務行業範圍，讓屬於每天可以外出工作的必要服務人員，從目前的20%下降到15%。目前所有非必要性服務行業的勞工都已改成居家辦公模式。

在赴傳統市場人流管制部分，新加坡將按身分證的最末一個號碼限制進入市場的時間。每戶家庭不論任何時間只能有一人外出。

人力部長兼內政部第二部長楊莉明說，住在外勞宿舍的移工，不論所屬領域行業一律暫停工作。

新加坡衛生部公告，今天初步確認新增2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）1111例，確診病例累計達9125例。新增病例大半是住在外籍勞工宿舍的工作准證持有人，只有20人是新加坡公民或永久居民。新加坡的外勞宿舍不僅是最大感染群，也是防疫重點。

李顯龍說，幾乎所有新增病例來自外籍勞工宿舍，都是透過積極檢測發現的。目前社區傳播情況趨穩定，平均每天確診不到30起，民眾要遵守阻斷措施規定，讓社區每天新增病例下降到個位數，甚或零病例。

他說，新加坡將再關閉更多工作場所，減少從事必要服務行業人員外出，降低病毒社區散播風險。

阻斷措施期間所有提供非必要服務行業的工作場所均關閉，但諸如傳統市場、超級市場、餐飲美食小販中心、餐廳與大眾交通運輸系統等照常提供服務。

政府要求這段期間避免外出，儘量留在家裡，如不得已外出，活動範圍最好限制於住家附近鄰里社區，把握快去快回原則，減少逗留時間。

新加坡目前未封城，也沒有調升「疾病爆發應對系統」（DORSCON）等級到紅色警戒，但外界有人視為半封城或準封城狀態。（編輯：郭中翰）1090421