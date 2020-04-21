新加坡限縮必要服務行業 珍珠奶茶糕點店暫關閉

新加坡宣布21日晚間11時59分起，暫時關閉較不重要的必要服務行業，凡專賣飲料、糕點等商店均關閉，包括珍珠奶茶，圖為盛港地區泡泡茶店湧進不少外帶人潮。中央社記者黃自強新加坡攝 109年4月21日

（中央社記者黃自強新加坡21日專電）武漢肺炎疫情加劇，新加坡今天宣布延長阻斷措施1個月，並從晚間11時59分起，暫時關閉較不重要的必要服務行業，舉凡專賣飲料、糕點等商店均要關閉，其中包括珍珠奶茶店。

新加坡從4月7日起到5月4日實施為期28天的阻斷措施（Circuit Breaker）。總理李顯龍今天下午5時透過電視與廣播電台發表談話，宣布將這項阻斷措施再延長一個月到6月1日止，暫時關閉更多工作場所，減少從事必要服務行業人員外出，進一步限制人潮較多地點的人流。

新加坡今晚公布必須暫停營業的餐飲業範圍，舉凡專門販售飲料、包裝零食、糕點或甜點等商家都要關閉。庶民美食中心的咖啡店、小販中心等餐飲業者，雖可繼續營業，仍限定讓消費者外帶或快遞送餐。

另外，全島理髮店暫停營業。寵物店與洗衣店關閉實體店面，僅提供網路銷售和送貨服務。

新加坡原本阻斷措施期間，所有提供非必要服務的工作場所均關閉，但諸如傳統市場、超市、餐飲美食小販中心、餐廳與大眾交通運輸系統等照常提供服務。

新加坡為防止疫情散播，決定今天再緊縮必要服務行業範圍，讓每天可以外出工作的必要服務人員，從目前的20%再下降到15%。

傳統市場人流管制部分，將按身分證的最末一個號碼，限制進入傳統市場的時間。

根據新加坡衛生部公告，今天初步確認新增2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）病例1111起，總病例數9125例。新增病例絕大多數是住在外籍勞工宿舍的工作准證持有人，只有20人是新加坡公民或永久居民。新加坡的外勞宿舍不僅是最大感染群，也是防疫重點。

新加坡要求阻斷措施期間避免外出，儘量留在家裡，如非不得已外出，活動範圍最好限制於住家附近鄰里社區，把握快去快回原則，減少逗留時間。

新加坡目前並未封城，也沒有調升「疾病爆發應對系統」（DORSCON ）等級到紅色警戒，但外界或視之為半封城或準封城狀態。（編輯：林治平）1090421