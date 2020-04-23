疫情何時緩解 英醫療官：疫苗或有效藥物出現時

（中央社記者戴雅真倫敦22日專電）英格蘭首席醫療官惠提（Chris Whitty）今天表示，英國民眾恐怕到年底前都會感覺到生活有某些不便，若期待生活馬上恢復正常恐怕太不實際，這場疫情只有疫苗或有效藥物可解。

英國最新統計數字顯示，境內感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）在醫院不治病患，較前一天增加759人，總數攀升到1萬8100人。英國從3月23日起全民禁足至今已經1個月。從事非必要工作的民眾都被建議待在家中，僅有購買必需品或一天一次運動獲准外出。

英國外相拉布（Dominic Raab）在疫情例行記者會表示，太快解除禁令恐怕會導致第二波疫情爆發。

惠提則表示，期盼生活很快回復正軌恐怕太不實際，將有很長一段時間都必須實施某種形式的保持社交距離政策。

惠提指出，想長期徹底解決疫情，只能仰賴極端有效的疫苗或是藥物。但他表示，想要期待此一目標能在下一年度達成，機率相當低。

他表示：「這個疾病無法被根除，不會消失。因此我們必須接受這項事實，那就是在可預見的未來，全球都必須要與這個疾病奮鬥。」

惠提表示，民眾不要期待在疫情高峰之後，相關死亡數字會急遽減少。「長期而言，解決方法只有（疫苗或有效藥物）二中選一。」

他也指出，除了武漢肺炎造成的死亡之外，由於醫療資源的排擠，死於其他疾病的人數預料也會增加。

英國癌症研究協會（Cancer Research UK）指出，由於無法接受檢查和轉介治療，英國每週被檢驗出癌症的人數下降2700人，延誤診斷與醫治可能會導致未來數年間的癌症死亡人數上升。

目前威爾斯、蘇格蘭和北愛爾蘭地區都已經停止癌症篩查，英格蘭地區的檢查數也極少，目前有疑似癌症症狀的人都被建議求助家庭醫師，即使如此，因為武漢肺炎因素，許多患者很難向醫師求診。（編輯：高照芬）1090423