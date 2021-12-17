2024怎麼選？ 賀錦麗：還沒跟拜登討論過

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓16日綜合外電報導）普遍認為已遭遇政治瓶頸的美國副總統賀錦麗表示，她還沒有和拜登總統討論到2024年大選或拜登是否將競選連任等問題。

華府對於賀錦麗（Kamala Harris）與拜登的關係一直傳言紛紛，許多評論家猜測，即使拜登決定不再競選連任，賀錦麗（Kamala Harris）恐怕也沒有贏得大選勝利的希望。

賀錦麗在「華爾街日報」（The Wall Street Journal）今天刊登的訪談中說：「我可以明確的告訴各位，我們沒有討論、也沒討論過連任的問題，因為我們就職至今還未滿1年，而且我們正忙於應對疫情。」

在被問到79歲的拜登競選連任可能性時，賀錦麗說，「我還沒想過這件事，我們也沒討論過此事。」。

賀錦麗是個創造歷史的人，她是美國首位女性亞非裔副總統，最初似乎是拜登總統大位的當然接班人。

但因媒體指控她的幕僚功能不彰、她在執政團隊中的地位堪疑以及她在執行少數族裔投票問題與美南邊界移民危機等棘手任務時受挫，而使她的光環消退。（譯者：李晉緯/核稿：張佑之）1101217