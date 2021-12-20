馬拉度納遺物拍賣交易清淡 別墅轎車待價而沽

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（中央社布宜諾斯艾利斯19日綜合外電報導）已故足球巨星馬拉度納擁有的約90件物品今天虛擬拍賣，但未能吸引任何大買家，其中一間濱海公寓、兩輛寶馬汽車（BMW）以及他買給父母買的房子都乏人問津。

主辦單位說，有拉丁美洲、義大利、法國、英國、俄羅斯和杜拜的1500多潛在買家報名參加。

不過根據法新社的計算，在3個小時的交易結束時，銷售額僅為2萬6000美元（約新台幣72萬元），其中超過140萬美元（約新台幣3900萬元）的資產沒人投標。

尚未標售中最昂貴的物品包括馬拉度納（Diego Maradona）年輕時為父母在布宜諾斯艾利斯購買的房子（價值90萬美元）和海邊度假勝地馬普拉塔（Mar del Plata）的一間公寓（6萬5000美元）。

法官泰德斯科（Luciana Tedesco）下令出售這些東西，以支付馬拉度納的遺產所產生的債務和費用。馬拉度納在2020年11月25日死於心臟病發作。

法院現在必須決定如何處理未售出的物品。（譯者：林沂鋒/核稿：陳政一）1101220