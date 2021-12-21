Omicron疫情嚴峻 英女王打破傳統在溫莎堡慶耶誕

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（中央社倫敦20日綜合外電報導）英國媒體今天報導，英國女王伊麗莎白二世決定打破傳統，不在她位於英格蘭東部的山均漢姆堡歡慶耶誕，而是待在溫莎城堡度過佳節。

在伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）做出上述決定前，英國感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病）Omicron變異株病例不斷攀升，恐促使當局實施新的限制措施。

英國聯合社 （Press Association）引述不具名王室消息來源報導，這是「經過深思熟慮後做出的個人決定」。

報導還說，95歲的女王將在倫敦以西、歷史悠久的溫莎城堡（Windsor Castle）與家人聚會，也將「採取明智的預防措施及遵循所有適當的指南」。

伊麗莎白二世10月曾住院一晚，醫護人員建議她多休息，她的公務行程因此被迫受到限制。

女王上週決定取消在耶誕節前夕舉辦的年度家族午宴，作為防疫預防措施。受到疫情影響，這項傳統已連續兩年被迫取消。

英國去年針對不同家庭成員室內聚會人數上限及社交距離實施嚴格規定，就連女王也無法與兒孫及堂（表）兄弟姊妹見面。

按照傳統，女王與王室高階成員往年都會在山均漢姆堡（Sandringham Estate）共度耶誕假期，耶誕節當天則會在堡內的教堂做禮拜。

女王今年將度過結褵73載夫婿、愛丁堡公爵（Duke of Edinburgh）菲立普親王（Prince Philip）與世長辭後的第一個耶誕節。

科學家敦促當局在節慶假期於本週末登場前，祭出更嚴格的防疫限制措施，英相強生（Boris Johnson）今天拒絕相關建議。

英國單日新增確診病例已逼近破紀錄的10萬例，感染Omicron變異株的比例持續增加，不過強生表示，政府正「密切監控」疫情發展。（譯者：李晉緯/核稿：劉文瑜）1101221