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Omicron全球蔓延 紐西蘭延至明年2月底開放邊界

2021/12/21 12:40
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（中央社威靈頓21日綜合外電報導）紐西蘭今天以COVID-19（2019冠狀病毒疾病）Omicron變異株在全球迅速擴散為由，延緩逐步開放邊界計畫至明年2月底。

這個南太平洋島國日前才開始放寬全球最嚴格的防疫措施，原定明年1月起逐步鬆綁邊境禁令，並於明年4月起允許所有外國遊客入境。

防疫部長希普金斯（Chris Hipkins）在威靈頓的記者會上表示，原本打算明年1月16日開放澳洲境內的紐國公民無須隔離即可返國，但此計畫已延至明年2月底。

「至今所有證據都指向Omicron是至今最具傳染力的COVID-19變異株。」

「毋庸置疑這會讓人失望，也會打亂許多人的假期規劃，但重要的是今天就明確宣布變動，好讓民眾有時間考慮如何安排。」

他說，這只是預防性措施，目前還未全盤了解Omicron對人類造成的病情會有多嚴重，也不清楚Omicron會如何衝擊醫療體系。

紐國當局另表示，入境旅客隔離時間將從原本的7天延長至10天；需出具的檢疫報告，也從原本的出發前72小時內，縮短至出發前48小時內。（譯者：鄭詩韻/核稿：盧映孜）1101221

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