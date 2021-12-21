土耳其里拉崩跌 外國血拼客湧入大採購

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（中央社土耳其艾迪尼21日綜合外電報導）一輛輛來自保加利亞的遊覽車停在土耳其古城艾迪尼（Edirne）一座市場外，暴露出阻礙土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）邁向第三個10年統治之路的貨幣危機規模。

清真寺林立的艾迪尼位於土耳其西部邊緣，是鄂圖曼帝國（Ottoman Empire）早期首都。鄂圖曼帝國在14和15世紀時期，版圖橫跨中東和歐洲。

鄰近的保加利亞和巴爾幹半島上民眾搭車來到艾迪尼大肆採購，下手物品從內衣到核桃各式各樣，拜土耳其里拉崩跌之賜，這些物品的價格比在他們國內買還便宜。

準備搭遊覽車返回保加利亞的導遊米爾切娃（Daniela Mircheva）上車前說：「對我們來說，這場危機是好事，但對土耳其人民來說，非常糟糕。」

艾爾段為了在2023年中舉行的大選前提高支持率，進行了一項不尋常的經濟試驗，施壓土耳其中央銀行調降利率，他相信降息可以解決長期以來的通膨問題。

正如經濟學家普遍預測那樣，效果適得其反。土耳其消費者物價正以超過20%的年率攀升。部分經濟學家認為，攀升的速度可能會在未來幾個月內加快。

從11月以來，土耳其里拉已貶值1/3。

艾爾段20日宣布新貨幣支援措施阻貶前，土耳其里拉一天貶值5%。

這意味著米爾切娃可以在擠滿保加利亞採購團的巴士上多放幾瓶葵花油。

她說：「這只有保加利亞價格的一半，對我們來說便宜多了，便宜多了。」（譯者：林沂鋒/核稿：劉淑琴）1101221