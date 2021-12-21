杜拜邦長要給約旦公主203億贍養費 創英國法院紀錄

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社倫敦21日綜合外電報導）阿拉伯聯合大公國杜拜邦邦長穆罕穆德今天被判須支付前妻和孩子高達5.5億英鎊（約新台幣203億元），據知創下英國法院離婚官司的最高贍養費紀錄。

經過激烈的監護權爭奪戰後，倫敦高等法院法官穆爾（Philip Moor）判決，穆罕穆德（Sheikh Mohammed Bin Rashid Al-Maktoum）必須支付前妻約旦公主哈雅（Princess Haya Bint Al Hussein）2億5150萬英鎊，以及保證提供2名子女養育費及成年後的維安費用共2億9000萬英鎊。

哈雅是約旦國王阿布杜拉二世（King Abdullah II）同父異母的妹妹。穆罕穆德則是阿拉伯聯合大公國的副總統暨總理。

穆爾表示，這筆巨額贍養費的一大部分，是為了確保哈雅和2名子女終身安全獲得保障，尤其是穆罕穆德本人帶給他們的「嚴重風險」。

法官判決穆罕穆德必須在3個月內一次性支付哈雅2億5150萬英鎊，以支付她在英國豪宅的維修保養、彌補她宣稱穆罕穆德欠她的珠寶與賽馬費用，以及她未來的維安費。

穆罕穆德還被要求支付子女14歲的賈莉拉（Jalila）和9歲的扎耶德（Zayed）共300萬英鎊教育費，以及960萬英鎊的欠款。每年另需要支付1120萬英鎊撫養費，成年後則用於維安。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

這些付款將由匯豐銀行（HSBC）持有的2.9億英鎊擔保品提供擔保。儘管一些倫敦律師認為，這已經是英國家事法院有史以來判決最高額的贍養費，但最終金額還不到哈雅最初尋求14億英鎊的一半。

在經歷近7小時作證後，47歲的哈雅表示，一次性的大筆付款能讓雙方斷得乾乾淨淨，也能讓她和孩子擺脫穆罕穆德的控制。（譯者：戴雅真/核稿：張正芊）1101221