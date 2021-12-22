共軍擬在赤道幾內亞設基地 專家：選項不僅於此

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（中央社華盛頓/紐約/北京21日綜合外電報導）中國據報打算在非洲西岸的赤道幾內亞建立第一個面向大西洋的永久軍事基地，但分析人士說，中國的選項不僅限於這個中非小國。

「日經亞洲」（Nikkei Asia）報導，肯亞、坦尚尼亞、納米比亞、安哥拉和塞席爾都是強有力的候選者，各自擁有不同的優勢。

然而，分析人士表示，北京可能謹慎考慮建立軍事基地的選項，以確保地主國政治足夠穩定，才不會發生當地領導層若遭推翻，中國部隊只能被迫撤出的情況。

中國2017年在位於非洲之角（Horn of Africa）的吉布地建立第一個海外軍事基地。吉布地是扼守紅海、亞丁灣到蘇伊士運河的戰略要地，美國非洲司令部稱中方在當地的碼頭可泊靠航艦與潛艦。

五角大廈資助智庫「非洲戰略研究中心」（Africa Center for Strategic Studies）研究人員南圖利亞（Paul Nantulya）說：「中國在建立軍事基地方面，無疑會有許多選項。」

他說：「當然，中國不會公開與非洲國家就軍事性質相關問題進行的討論，因為這往往會引起爭議。」

他說：「但看看中國的行為操作模式，中國政府會考量很多因素。」

南圖利亞說，首先，北京可能選擇與中國建立最高戰略關係的夥伴。中國與其他國家建立的關係分成5個等級，檔次最高的是「全面戰略協作夥伴關係」，而符合這個類別的有衣索比亞、幾內亞、肯亞、莫三比克、納米比亞、坦尚尼亞和辛巴威。

然而，南圖利亞說，舉例來說，政治上不可預測的辛巴威不會被視為選項。「即便是在關係堅實的時候，一旦出現不穩定跡象，中國就會表現得非常謹慎和非常保守。」

南圖利亞說，北京也青睞在非洲聯盟（African Union）具影響力，且能動員支持並緩和各界抵制中國軍事基地的國家。

「華爾街日報」本月稍早報導，美國官員透露，中國打算在赤道幾內亞建立一個永久軍事基地，而美國情報單位自2019年便開始蒐集中國在赤道幾內亞相關軍事意圖的蛛絲馬跡。

歐洲聯盟智庫「歐洲外交關係協會」（European Council on Foreign Relations）副高級政策研究員坦楚姆（Michael Tanchum）寫道，赤道幾內亞並不是唯一一個欠下中國巨額債務的非洲國家，因此非洲大西洋沿岸也可能出現其他中國海軍基地。

他在上週發表的一篇文章中說：「無論他們是否會在短期內興建這類新設施，就長遠而言，北京對泛非安全架構的整合無疑將促使中國建立這些基地。」

「在這種情況下，非洲大陸本身將成為北京直接向北美和歐洲投射軍事力量的前線基地。」（譯者：劉文瑜/核稿：張曉雯）1101222