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疫情9/300

日本疑現首起Omicron社區傳播 3人無海外旅遊史

2021/12/22 15:10（12/22 15:25 更新）
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日本大阪府22日新增4例Omicron確診病例，其中3例為一家人，有可能是日本首起Omicron社區傳播。圖為大阪大型疫苗接種站。（共同社）
日本大阪府22日新增4例Omicron確診病例，其中3例為一家人，有可能是日本首起Omicron社區傳播。圖為大阪大型疫苗接種站。（共同社）
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（中央社東京22日綜合外電報導）日本大阪府今天新增4例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）變異株Omicron確診病例，其中3例為一家人，無海外旅遊史也無法掌握傳染途徑，有可能是日本首起Omicron社區傳播。

日本放送協會（NHK）報導，大阪府知事吉村洋文今天舉行防疫對策本部會議表示，大阪府內新增4例Omicron變異株確診病例，其中3例無法掌握傳染途徑，相當於社區傳播；他並表達將強化防疫對策的想法。

已知這3例患者是一家人，沒有海外旅遊史也無法掌握傳染途徑；3人目前症狀輕微，都已住院接受治療。

吉村說，大阪府內其他地方很可能也正發生相同狀況，希望大家以此前提做好防疫對策。

至於另一名患者有海外旅遊史，在入境檢疫進行病毒篩檢時並未確診，但以密切接觸者在飯店隔離時被確診感染。（譯者：黃名璽/核稿：楊昭彥）1101222

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