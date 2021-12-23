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2018年來首見 鴻海獲美威州近3000萬美元租稅抵免

2021/12/23 09:50（12/23 10:24 更新）
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（中央社威斯康辛州麥迪遜22日綜合外電報導）美國「威斯康辛州報」報導，鴻海科技集團已取得威州近3000萬美元稅收抵免的資格，這是鴻海自2018年在威州建廠迄今首度獲得當地補助。

「威斯康辛州報」（Wisconsin State Journal）根據所得文件報導，威斯康辛州經濟發展公司（Wisconsin Economic Development Corporation, WEDC）查實，鴻海集團已達創造就業和投資基準，符合稅收抵免資格。

「威斯康辛州報」報導，鴻海集團去年在威州拉辛郡（Racine County）廠創造579個符合條件的工作，資本投資達2億6600萬美元，讓鴻海集團取得220萬美元就業稅收抵免及2660萬美元資本投資租稅抵免的資格。

威斯康辛州經濟發展公司執行長休斯（Missy Hughes）聲明指出：「我們確定鴻海集團依據修正契約，創造了充分就業並投入足夠的資本支出，得以符合稅收減免資格。」

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鴻海集團6月30日指出，2020年底前，蒙特普萊森村（Mount Pleasant）廠創造了970個工作。威斯康辛州經濟發展公司查實其中597個為合格的工作，遠高於最低要求的481個工作，幾乎達到601個工作的指定目標。

根據新的6年期契約，只要鴻海集團在2026年前創造至少1454個工作及資本投資至少6億7200萬美元，即能獲得威州高達8000萬美元的租稅抵免。（譯者：徐睿承/核稿：張曉雯）1101223

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