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美眾議員史堪隆遭持槍劫車 警方逮5嫌疑人

2021/12/23 14:52
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（中央社費城22日綜合外電報導）美國民主黨籍聯邦眾議員史堪隆（Mary Gay Scanlon）今天結束一場在賓夕法尼亞州費城一座公園的會談後，遭人持槍搶走汽車。鄰近賓州的德拉瓦州警方已拘留5名嫌疑人。

警方表示，這幾名嫌疑人被發現坐在史堪隆的車內，目前正進行調查，一有更多細節就會公布。

史堪隆代表賓州第5選區。警方表示，這起劫車案發生在下午，史堪隆當時正走向她的休旅車，兩名據信年紀在20歲到30歲的持槍男子接近她，但她並未受傷。

警方說，嫌疑人要史堪隆交出車鑰匙，史堪隆照辦了。接著其中一名男子開著她的車離開，另一人駕駛另一輛休旅車跟在後面，兩人揚長而去。

警方提到，史堪隆被搶走的車上有幾件她的私人物品及與工作相關的東西。

警方還稱，費城警局正和聯邦調查局（FBI）合作；由於受害者是國會議員，這項調查將由FBI主導。

現年62歲的史堪隆自2018年11月起就擔任眾議員至今。她在推特（Twitter）發布簡短聲明，向警方的「迅速反應」致謝。

史堪隆的發言人柯克斯（Lauren Cox）表示，史堪隆當時剛結束一場在費城南部的羅斯福公園（FDR Park）與其他民選官員的會面，討論未來的地方整建計畫，結束後就遇到劫車事件。

費城警局局長奧特洛（Danielle Outlaw）在聲明中說：「我很慶幸史堪隆議員沒有受傷，在這個艱困的時刻，我向她表達支持。」

警方不願說明史堪隆是否因為被認出是政治人物或公眾人物，才被劫車犯盯上。（譯者：李晉緯/核稿：曾依璇）1101223

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