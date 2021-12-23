印度北部法庭爆炸案 至少2死

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（中央社記者林行健新德里23日專電）印度北部旁遮普省（Punjab）最大城市盧迪安納（Ludhiana），今天發生法院大樓爆炸事件，至少2人死亡、數人受傷，犯案者身分與動機仍在調查中。

印度News 18電視台報導，爆炸約在12時22分左右（印度時間）發生在法院大樓的3樓廁所，當時有庭審在進行中。

電視台畫面顯示，廁所牆壁被炸出一個大洞，窗戶的玻璃也全被震碎。

警方在現場發現兩具屍體，目前正在瞭解他們是否不慎引爆炸彈的恐怖分子；另有多名傷者被送醫治療。

盧迪安納市警長布拉（Gurpreet Singh Bhullar）表示，警方已封鎖法院大樓，並加強市內其他公共場所的巡邏工作。

警方仍在調查爆炸案的犯案者身分及動機，但旁遮普省即將於明年2月舉行議會選舉，旁遮普省首席部長查尼（Charanjit Singh Channi）猜測，可能有不肖分子企圖製造動亂，以影響選舉結果。

旁遮普省是錫克教的發源地。

上週六和週日，旁遮普省分別發生兩起社會事件，1名被指褻瀆錫克教旗的男子和1名在錫克教宗教儀式上試圖闖越糾察線去觸碰聖劍的男子，分別被憤怒的教徒圍毆致死。

有觀察人士也將這兩起事件視為試圖在選前製造動亂。（編輯：高照芬）101223