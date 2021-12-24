已打2劑科興 新加坡衛生部建議第3劑打mRNA

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（中央社記者侯姿瑩新加坡24日專電）Omicron變異株來襲，新加坡衛生部今天表示，已打2劑中國科興疫苗者，在第2劑滿3個月後應接種第3劑，以維持完整接種狀態；並強烈建議第3劑換打mRNA疫苗，保護力較佳。

衛生部發布新聞稿表示，強烈建議接種科興疫苗者在打完第2劑的3個月後，接種第3劑；除非健康狀況不允許，否則強烈建議第3劑換打星國政府已批准使用的信使核糖核酸（mRNA）疫苗。

新加坡目前約有2萬9000名已打2劑科興疫苗的民眾應打第3劑，衛生部指出，國際數據顯示，mRNA疫苗能有效對抗Omicron變異株，特別是接種追加劑，但中國國藥、科興疫苗產生的中和活性較弱、保護力恐不足。除非健康情況不允許，否則強烈建議第3劑打mRNA疫苗。

國藥、科興疫苗都是傳統滅活疫苗。

經過為期數月的審查，新加坡衛生科學局10月下旬批准科興疫苗在流行病特別採用程序下使用，成為星國批准使用的第3款COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗；需打3劑才算完整接種。

新加坡批准使用的其他2款為輝瑞/復必泰（Pfizer-BioNTech/Comirnaty）及莫德納（Moderna）疫苗，都是mRNA疫苗。

衛生部表示，已打2劑科興疫苗者必須再接種一劑才能維持「完整接種」的狀態。

在新加坡「接種者有別」措施下，完整接種者才能到餐廳內用、進入購物商場及景點等場所，還有參加大型活動等。

新加坡疫苗覆蓋率近9成，據衛生部統計，截至22日為止，87%人口已完整接種，大多數民眾接種的是輝瑞/復必泰、莫德納疫苗。另外，35%人口已接種追加劑。（編輯：高照芬）1101224