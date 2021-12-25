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聯合國：烏克蘭打壓媒體與集會已侵害人權

2021/12/25 11:49
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（中央社日內瓦24日綜合外電報導）聯合國人權辦公室指出，烏克蘭政府限制媒體、言論自由與和平集會等行為已違反國際法，烏東的親俄分離主義份子也有類似行徑，均不足取。

路透社報導，在烏克蘭與俄羅斯緊張情勢升高之際，聯合國人權事務副高級專員納希弗（Nada al-Nashif）在聯合國人權理事會（UNHRC）15日一場辯論中提出上述調查結果。

納希弗說，烏克蘭關閉電視頻道與線上媒體「不符國際人權律法」。

納希弗發表這份紀錄自2019年以來在烏克蘭境內所發生事件的報告時指出，社運人士、記者和批評者因挑戰基輔當局或調查貪汙而受迫害，反對派政黨也遭受攻擊。

納希弗說：「儘管烏克蘭政府做出一些努力想改善，但在大多數情況下，當局未能保護公民社會成員免於遭受攻擊，也沒追究加害者責任。」她還說這種犯罪不罰的情況加劇問題惡化，「促成自我審查的氛圍」。

今年2月，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）對幾家支持反對派的電視台和媒體公司祭出制裁，指控背後有俄國資助，因此有必要採取措施對付「侵略國資助的宣傳媒體」。這些媒體機構和電視頻道被禁止播出，資產也遭封鎖。

烏克蘭政府也宣布制裁親俄國會議員梅維楚克（Viktor Medvedchuk），他是幾家受制裁電視頻道老闆的友人。當局指控梅維楚克涉嫌資助恐怖主義，但當事人嚴詞否認。

烏克蘭駐聯合國大使菲利潘科（Yevheniia Filipenko）未直接回應聯合國人權理事會的指控，只表示總統澤倫斯基已頒布一項關於未來5年發展公民社會的法令。（譯者：陳怡君/核稿：陳亦偉）1101225

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