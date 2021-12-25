希臘海域3天來3起移民船難 葬送至少27條人命

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（中央社雅典24日綜合外電報導）一艘移民船隻今晚在希臘愛琴海翻覆，造成至少13人死亡；希臘水域3天來發生3起移民船隻船難，已27人喪命。

美聯社報導，人蛇集團其實已益發偏好從土耳其前往義大利這條危險路徑，以避開常有海岸警衛隊巡邏的希臘愛琴海東部島嶼，這個區域多年來常爆發希臘移民危機。

來自土耳其的人蛇集團常讓移民與難民搭快艇，將他們送往義大利。

希臘海岸警衛隊表示，一艘帆船今晚在愛琴海中部巴羅斯島（Paros Island）外海約8公里處翻覆，62人獲救。生還者告訴海岸警衛隊船上約有80人。

有關單位表示，5艘海岸警衛隊巡邏船、9艘民間船隻、1架直升機與1架軍方運輸機仍持續在夜間搜索盼找出其他生還者，海岸警衛隊潛水員也參與救援。

稍早，一艘帆船昨天在愛琴海南方約235公里處、安提基瑟拉島（Antikythera）附近觸礁，造成11人罹難。海岸警衛隊今天說，他們在小島搜救數個小時，救出52名男子、11名女子與27名小孩，共有90人生還。

另外，一艘快艇在南部的伯羅奔尼梭（Peloponnese）地區觸礁，希臘警方依偷渡罪逮捕3人並拘留92名移民。

另一艘載著移民的船隻22日在福萊甘茲羅斯島（Folegandros）附近沉沒，造成至少3人死亡，另有13人獲救。生還者說至少有17人失蹤。有關當局表示，乘客是來自伊拉克。相關搜尋行動已持續第3天。

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對於想逃離亞洲、中東與非洲衝突和貧困生活的民眾而言，希臘是受歡迎的進入點。但希臘在土耳其邊界擴建圍牆，開始攔截載著移民與難民的入境船隻後，過去兩年抵達希臘的人數大幅減少，但這個策略遭到人權團體批評。

根據聯合國難民事務高級專員公署（UNHCR），截至12月19日，今年有11萬6000多名尋求庇護者橫渡地中海抵達歐盟國家。聯合國難民署表示，有55%前往義大利、35%駛往西班牙、7%前往希臘，其餘駛往馬爾他與賽普勒斯。（譯者：張曉雯/核稿：陳亦偉）1101225