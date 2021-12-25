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美老牌雜誌：祖克柏是「年度惡人」創世上最糟網站

2021/12/25 14:34（12/25 15:02 更新）
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臉書創辦人祖克柏被美國老牌雜誌「新共和」評為「年度惡人」。（圖取自facebook.com/zuck）
臉書創辦人祖克柏被美國老牌雜誌「新共和」評為「年度惡人」。（圖取自facebook.com/zuck）
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（中央社加州孟羅公園24日綜合外電報導）臉書創辦人祖克柏被美國老牌雜誌「新共和」（New Republic）評為「年度惡人」（Scoundrel of the Year），理由是他創造了「世界上最差勁、最有害的網站」。

「新聞週刊」（Newsweek）網站報導，新共和專欄作家羅思（David Roth）在22日發表的文章中稱祖克柏（Mark Zuckerberg）是「傻子」，並抨擊臉書（Facebook）「以若干明顯且無可避免的方式，讓世界變得更愚蠢、更醜陋、更差勁，是個悲哀的網站」。

祖克柏10月底宣布母公司更名為Meta，試圖讓企業擺脫最近深陷醜聞的社群網站定位，轉向發展「元宇宙」（metaverse）的雄心。

祖克柏被控罔顧平台充斥假訊息以追逐利益，羅思還說臉書向用戶推送各種「瘋傳的白痴人事物和廣告」。

羅思堅稱，祖克柏利用「這個有史以來最差勁的網站」大發不義之財，還酸說「正常人」對他提出建造一個臉書驅動的虛擬現實生活空間不感興趣。（譯者：盧映孜/核稿：陳昱婷）1101225

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