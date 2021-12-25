日本商業行駛雙模式車輛上路成全球首例 能走馬路和鐵軌[影]

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日本阿佐海岸鐵道公司的DMV雙模式車輛25日正式上路商業行駛，這款車除了能開在馬路上，底部還安裝可在鐵軌上行駛的車輪。（共同社）

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（中央社東京25日綜合外電報導）日本四國地方德島縣海陽町的第3部門鐵道阿佐海岸鐵道公司，今天下午正式讓雙模式車輛（Dual Mode Vehicle）上路商業行駛。阿佐海岸鐵道表示，DMV商業行駛是全球首例。

第3部門鐵道意指JR（日本鐵路公司）、私鐵及市營地下鐵外的另一種鐵道營運型態。

日本共同社報導，阿佐海岸鐵道將小型巴士改裝成DMV，除具有可在馬路上行駛的4顆輪子外，巴士底部還安裝能在鐵軌上行駛的車輪。

一輛阿佐海岸鐵道的DMV可搭載21人，11月已獲中央政府檢討會確認安全無虞。

影片來源：阿佐鉄チャンネル

DMV行駛路線約50公里，其中從德島縣海陽町到高知縣東洋町約10公里為「鐵道區間」；其餘約40公里分別是前往高知縣室戶岬等地的公路。

日本經濟新聞報導，阿佐海岸鐵道的DMV不光載運人口稀疏地區的民眾，還肩負帶動四國觀光的重責大任。

JR北海道公司過去曾研發DMV的基本營運系統，但因為經營困難在2014年放棄讓DMV實際上路行駛。

德島縣政府承繼將DMV視為「公共運輸救世主」的理念，跟相關地方政府等投入約16億日圓（約新台幣3.87億元）經費，讓DMV正式上路商業行駛，預估每年對地方能產生約2億日圓經濟效益。

DMV的車票原則採預售制，從發車站到終點站的單程費用為800日圓；週末和國定假日搭到高知縣室戶市約50公里區間的班次，單程費用為2400日圓。（譯者：黃名璽/核稿：陳昱婷）1101225