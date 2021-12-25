印度北部法庭爆炸案 警方：革職警員所為

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（中央社記者林行健新德里25日專電）印度北部旁遮普省（Punjab）最大城市盧迪安納（Ludhiana），日前發生法院大樓爆炸事件。旁遮普省警方今天表示，案中唯一死者正是炸彈客，他是一名因涉毒被革職的警員。

旁遮普省警察總長查多帕雅亞（Siddharth Chattopadhyaya）今天在一場記者會上說，調查人員從現場找到的手機SIM卡和殘肢上的刺青，認明爆炸案死者是名為辛赫（Gagandeep Singh）的前警員。

根據電視台轉播，查多帕雅亞說，辛赫在2019年因涉及毒品案被捕革職，之後坐了兩年牢，他的案子即將舉行庭審，犯案動機應是企圖恐嚇司法系統。

查多帕雅亞說，辛赫當時正在廁所組裝炸彈，而且使用手機與不明人士通話，可能是詢問炸彈組裝方法，結果不慎引爆炸彈。

此外，旁遮普省警方也不排除與巴基斯坦有關的恐怖組織可能涉案，但仍在蒐集進一步的證據，以支撐這項猜測。

盧迪安納法院大樓23日中午過後發生爆炸事件，爆炸威力強大，廁所牆壁被炸出一個大洞，窗戶的玻璃也全被震碎。警方第一時間表示有兩人死亡，後來改正為1人死亡、6人受傷。（編輯：高照芬）1101225