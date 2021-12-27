留學德國依舊熱門 受疫情影響有限

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（中央社記者林育立柏林26日專電）德國近年成了非英語系國家留學的首選，儘管疫情肆虐，今年上學期德國大學的國際學生多達33萬人，甚至較去年同期略多，受疫情影響相對有限。

德國學術交流總署（DAAD）普查全國160所大學的最新結果，7成大學表示外國學生人數維持穩定或增加，目前至少33萬名國際學生在德國就讀，比去年同期略多；其中就讀第一學期的國際學生有7萬2000人，比去年同期增加13%。

調查結果發現，疫情對留學計劃的衝擊正在減緩，去年僅4成大學表示，錄取的留學生幾乎全部可順利就讀，今年成長到6成多。

全球COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情至今近2年，德國學術交流總署專家柯奇（Jan Kercher）表示，國際學生人數增加有多種原因，首先是申請入學時是夏季，當時疫情不嚴重，入境還算方便。

其次，許多大學開放線上註冊，方便無法在學期開始前及時抵達德國的學生就讀。

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德國外國學生的總人數僅次於美國、英國和澳洲，為非英語系國家的主要留學地。調查結果也顯示，來自土耳其、伊朗、印度、義大利的留學生人數持續增加，反之從中國、敘利亞來德國的留學生逐漸減少。

不過，儘管有如此多國際學生註冊，但受疫情影響，目前德國大學仍無法正常上課。今年上學期一開始還有3成的大學全部實體授課，到了12月僅剩下7%，實體與線上混合教學的模式成了德國大學的新常態。（編輯：韋樞）1101227