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美監控逾60船疫情 傳多艘郵輪加勒比海遭拒靠港

2021/12/27 13:38
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（中央社邁阿密26日綜合外電報導）美國當局今天正在監控數十艘爆發COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診病例的郵輪，據報已有數艘郵輪在加勒比海遭拒絕靠港。

美國疾病管制暨預防中心（CDC）表示，在「COVID-19通報病例已達CDC調查門檻」後，超過60艘船正在接受觀察。

「華盛頓郵報」報導，數艘郵輪遭預定停靠的目的地港口拒絕入港。

原定搭乘皇家加勒比國際遊輪（Royal Caribbean International）旗下郵輪「海洋奧德賽號」（Odyssey of the Seas）的哈默（Brenda Hammer）向法新社表示：「我對此有點緊張，我不確定我是否還想去。」

皇家加勒比表示，本週稍早，海洋奧德賽號上有55人檢測COVID-19呈陽性反應。儘管船上95%的人都已接種疫苗，乘客及船上工作人員仍爆出疫情。

海洋奧德賽號今天返回佛羅里達州勞德岱堡（Fort Lauderdale）港口前，並未依原定計畫停泊8天旅程的最後兩站，即加勒比海島嶼古拉索（Curacao）和阿魯巴（Aruba）。

華郵報導，另一艘船「嘉年華自由號」（Carnival Freedom）被加勒比海波納爾島（Bonaire）拒於門外。

嘉年華郵輪公司在致法新社的聲明中證實，「船上一小部分的人因為採檢COVID-19呈陽性反應，已經遭到隔離」。

嘉年華表示：「Omicron變異病毒株迅速擴散，可能會影響一些醫療資源有限的目的地當局對此事看法，即使只有少數病例且我們正依據強而有力的規範處理中。」

嘉年華說，嘉年華自由號今天早晨抵達邁阿密，已讓所有乘客下船且「將依照計畫展開下個航程」，並說若郵輪遭某個港口拒絕進入，會設法「找到替代目的地」。

嘉年華還表示，CDC「充分瞭解及支持我們的規範和作業計畫」。（譯者：李佩珊/核稿：盧映孜）1101227

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