文在寅會6大財閥 期盼三星與現代汽車緊密合作

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（中央社記者廖禹揚首爾27日專電）韓國總統文在寅今天邀請國內6大企業集團掌門人共進午餐，會中提及希望三星電子與現代汽車在車用半導體上更緊密合作，並呼籲企業協助解決青年就業問題。

韓聯社報導，文在寅今天與三星電子副會長李在鎔、現代汽車會長鄭義宣、SK集團會長崔泰源、LG集團會長具光謨、POSCO會長崔正友、韓國電信（SK）代表理事具鉉謨進行約90分鐘的午餐會。

這次午餐會以青年工作機會為主題，與會的6家企業都參與政府主導的「青年希望ON」計畫。文在寅於會中表示，政府持續藉由制度化教育培養企業所需人才，希望企業也負起創造優質工作機會的責任，呼籲企業成為解決青年就業問題的堅實後盾。

此外，據青瓦台官員轉述，文在寅於會中也提到，希望三星電子與現代汽車能在車用半導體上更緊密合作，但未進一步討論具體合作方案。

三星電子、現代Mobis、汽車產業協會、半導體產業協會、韓國汽車研究院等今年初就因車用半導體短缺問題組成未來車與半導體合作聯盟，韓國產業部今年5月也與三星電子及現代汽車等相關企業締約，承諾共同強化車用半導體供給，但分別在韓國半導體及汽車產業居於領頭地位的三星電子與現代汽車至今尚未提出任何具體合作方案。

文在寅於會中也關心電動車銷售狀況與國產COVID-19疫苗開發狀況，鄭義宣就電動車銷售狀況表示，若要與他國電動車競爭，必須以技術與服務取勝；SK會長崔泰源則說明旗下生技公司代工疫苗狀況，並表示自行開發疫苗已在進行第3期臨床試驗，試驗結束後將盡快申請各國許可。

各企業也就文在寅日前訪澳洲時雙邊決定加強在礦物產業合作表示認同，認為這對未來企業發展將有相當大助益；文在寅指出，石油時代正逐漸邁向氫能時代，希望藉與澳洲的合作強化氫能產業發展。

KBS報導指出，澳洲正致力發展從天然氣及煤炭中提取氫能的技術，韓國則具有打造氫能運輸管道的技術優勢，可望互補達成雙贏。（編輯：林憬屏）1101227