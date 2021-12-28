COVID-19病例攀升 蘋果紐約市12家店面暫停營業

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（中央社華盛頓27日綜合外電報導）COVID-19（2019冠狀病毒疾病）Omicron變異株肆虐全美，蘋果公司（Apple Inc.）今天表示，由於染疫病例增加，蘋果已經關閉紐約市12家零售店面。

路透社報導，蘋果發言人表示，顧客將能在各門市提取線上訂購的商品。

蘋果暫停營業的紐約市門市，包括第五大道（Fifth Avenue）、中央車站（Grand Central）與蘇活區（SoHo）的店面。

蘋果在聲明中說：「我們定期監控情況，並將調整我們的公衛措施和門市服務，以維護顧客和員工福祉。」

蘋果本月稍早表示，由於旗下門市員工確診病例和暴露於COVID-19風險情形增加，已暫時關閉美國與加拿大3家零售店。

蘋果也以同樣理由，強制旗下美國零售店的顧客與員工戴上口罩。

在全球各地，由於擔心Omicron變異株蔓延，促使各大企業加強防疫規定。

確診病例增加也讓美國上訴法院在本月稍早裁定，恢復對大型企業的疫苗或採檢強制令。這些大企業涵蓋了全美約8000萬名勞工。反對者已訴請最高法院撤銷疫苗強制令。（譯者：紀錦玲/核稿：盧映孜）1101228