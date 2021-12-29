夏威夷因疫情流失大量日本觀光客 一年少賺500億

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（中央社東京29日綜合外電報導）美國夏威夷觀光業受疫情重創，過去每年約有150萬名日本觀光客造訪，在當地消費逾2000億日圓（新台幣約488.6億元），但如今大減96.7%，逼得接送旅客的駕駛得打零工維生。

日本朝日電視台報導，夏威夷現在受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）新變異株Omicron影響，確診者數創新高；夏威夷原本是日本跨年假期人氣觀光地，如今受疫情衝擊，日本觀光客大減。

過去東京羽田機場每天約有20班直飛夏威夷航班，如今陸續停飛，東京都內一家專做夏威夷旅遊的旅行社說，明年1月與2月幾乎沒有旅客預約夏威夷旅遊，業績比平常大減約9成。

廣受日本旅客喜愛的夏威夷結婚場地，這2年內幾乎都是休業狀態，只能試著經營午餐等餐飲來苦撐；主持婚禮的教會協調人員，以及婚禮所需的化妝師、禮車駕駛、牧師、歌手、伴奏等工作人員，幾乎全都沒有工作。

在夏威夷經營旅客接送的仲村渠俊博說，他過去每天都在接送舉辦婚禮的新人，或是來往於機場的旅客，但疫情爆發後完全沒有工作，現在他靠做餐飲外送、妻子在餐廳打工來餬口。

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報導指出，疫情爆發前每年約有150萬名日本觀光客造訪夏威夷，在當地消費逾2000億日圓，但如今大減96.7%。

一名夏威夷的餐廳老闆說，現在一邊做著美國本土觀光客的生意，一邊期待日本觀光客恢復人潮的一天。前陣子在Delta變異株稍歇、Omicron橫空出世之前，約有一週看起來多了數名日本旅客，但在Omicron爆發後，又再度趨於冷清。（譯者：顧荃/核稿：楊昭彥）1101229