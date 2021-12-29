馬斯克再賣特斯拉股票 逼近10%售股目標

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（中央社紐約28日綜合外電報導）電動車大廠特斯拉（Tesla）執行長暨創辦人馬斯克（Elon Musk）今天再度賣出特斯拉持股，套現10.2億美元，離他售股10%的目標更接近了。

美國財經媒體「市場觀察」（MarketWatch）報導，根據美國證券交易委員會（SEC）發布的文件，馬斯克賣出約93萬4000股特斯拉股票，價值約10.2億美元（新台幣281億元）。他也行使選擇權買進155萬股特斯拉股票。

自11月7日至今，馬斯克累計賣出約1580萬股特斯拉股票，套現高達160億美元。他也將所有明年到期的選擇權執行完畢，合計買進約2280萬股。

馬斯克上個月在推特發文，詢問6200萬推特追隨者，是不是該把特斯拉10%股票賣掉。截至6月30日為止，馬斯克持有約17%特斯拉流通股票，約1.705億股，10%大約是1700萬股。

馬斯克上週發推文表示：「還剩下少數幾份，但幾乎已完成。」這一系列股票出售都是依照馬斯克在9月制定的交易計畫進行，而股票出售主要是為了籌錢繳納行使選擇權所招致的約110億美元龐大稅金。

馬斯克11月開始出售股票後，特斯拉股價下跌長達一個月之久，他上週的推文終於止住這波跌勢，使得特斯拉市值再度突破1兆美元。（譯者：陳昱婷/核稿：張佑之）1101229