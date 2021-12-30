中國「清零」阻邊貿 越南諒山4千卡車等通關

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中國防疫措施日漸升級，導致越南農產品經由邊境貿易銷往中國不易，一些遭中國禁止進口的火龍果只能回到越南販售。圖為河內市一名送貨員載著原本要銷往中國的越南火龍果。中央社記者陳家倫河內攝 110年12月30日

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（中央社記者陳家倫河內30日專電）北京冬奧即將登場，在中國「清零」政策下，越中邊境諒山省口岸大塞車，共近4000輛貨櫃卡車排隊等待進入中國。部分火龍果遭到中國禁止進口，司機只能掉頭載回越南大拍賣。

越南首都河內市街頭近來火龍果「滿街跑」，一名騎著機車載著8箱火龍果的送貨員向中央社表示，這些火龍果原本要銷往中國，但司機開車到諒山省（Lang Son）口岸臨時被「棄單」，只好載回越南賣，「多少賺一點油錢」。

這名送貨員機車上的火龍果被裝在外銷中國用的紙箱裡，外頭以中文寫著「越南高級火龍果」、「艷麗」字樣，產地標示為越南隆安省（Long An），一箱17公斤只賣9萬9000越南盾（新台幣約120元）。

農民無奈心聲的背後，是中國為了迎接冬季奧運日漸趨嚴的邊境管制措施。越通社（VNA）、越南快訊（VnExpress）報導，越中邊境持續壅堵，迄今已造成近2兆越南盾（新台幣約24.3億元）的損失。

越南農產品長期仰賴中國出口市場，儘管越南設法分散風險但效果不彰。根據統計，中國仍是越南第2大農產品出口市場，今年前11個月，越南農林漁產品出口中國總額達84億美元。

截至12月28日，將近4000輛貨櫃卡車在諒山省「排隊」，這些貨櫃卡車大多載著不耐久放的農產品。儘管大塞車，但目前諒山省內的友誼（Huu Nghi）、峙馬（Chi Ma）兩邊境口岸平均每小時只能清關8輛卡車。

至於諒山省的新清（Tan Thanh）口岸則持續關閉中，受困在此的卡車司機在未來幾天亟需地方住宿與用餐，諒山地方主管機關表示，已幫忙支付部分停車費與生活費，協助度過難關。

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中國海關11月20日與12月27日期間在一些貨物中檢測到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）病毒，因而在友誼口岸對來自越南平順省（Binh Thuan）與隆安省的4種火龍果祭出4星期的進口禁令。

禁令一下，大約400輛貨櫃卡車只能掉頭回越南。有業者表示，火龍果頂多只能放一個月，由於排隊等通關已經浪費好多時間，現在得火速回到河內市販售這些火龍果，並以出口價的1成促銷。（編輯：林憬屏）1101230