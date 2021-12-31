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因應Omicron 以色列允免疫力低下者打第4劑疫苗

2021/12/31 04:22
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（中央社耶路撒冷30日綜合外電報導）以色列政府最高衛生官員今天表示，以色列將為免疫功能低下的人，二度施打COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗加強劑，但是否擴大施打這第4劑，仍未做出最終決定。

路透社報導，以色列一年前是最快推出COVID-19接種計畫的國家，在觀察到免疫力會隨著時間減退後，也領先絕大部分國家開始施打第1劑加強劑。

由於Omicron變異株快速擴散引發疑慮，衛生部專家小組上週建議以色列對醫護人員、60歲以上人士或免疫系統功能低下者，施打第4劑輝瑞/BNT（Pfizer/BioNTech）疫苗。

新一輪加強劑計畫需要衛生部主任艾希（Nachman Ash）批准，而他未立即宣布決定。部分專家主張，目前尚無足夠科學證據支持接種第4劑。

今天艾希在記者會上說，他已決定，目前第2劑加強劑只會提供免疫功能低下的人施打，他會繼續研究是否擴大接種對象。

癌症治療、器官移植和慢性疾病都會弱化免疫系統。

另外，以色列一家醫院27日為一群醫護人員試打第4劑疫苗。院方形容，這是觀察第2輪加強劑是否能幫助對抗Omicron變異株的第一項重大研究。結果預計兩週內出爐。（譯者：楊昭彥）1101231

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