更多編輯台推薦新聞：
2022元旦新制一次看 基本工資調漲、教召延為14天
生活

2022元旦新制一次看 基本工資調漲、教召延為14天

貓咪誤觸電器開關 首爾3年相關住宅火災逾百起
國際

貓咪誤觸電器開關 首爾3年相關住宅火災逾百起

歐元紙幣走過20年將大改造 設計師憂引發各國較勁
國際

歐元紙幣走過20年將大改造 設計師憂引發各國較勁

前進2021新聞現場 照片回顧年度大事
專題

前進2021新聞現場 照片回顧年度大事

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

英國跨年日氣溫達攝氏15度 創史上最溫暖紀錄

2021/12/31 23:29
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社倫敦31日綜合外電報導）英國氣象局表示，英國今天氣溫徘徊在攝氏15度，創下英國史上最溫暖跨年日紀錄。

英國氣象局（Met Office）發言人狄克森（Stephen Dixon）說，英格蘭北部約克郡（Yorkshire）村莊拉伊希爾（Ryehill）今天上午11時測得攝氏14.9度氣溫，打破2011年在威爾斯（Wales）創下的前一個最溫暖跨年日攝氏14.8度紀錄。

英國氣象局其後又在推特（Twitter）發文指出，位在東密德蘭（East Midlands）地區的林肯郡（Lincolnshire）村莊康寧斯比（Coningsby）今天測得攝氏15.3度，「意味今天是英國有史以來最溫暖跨年日」。

包括首都倫敦和卡地夫（Cardiff），英國有數座城市今天氣溫預報都達到攝氏15度。英國氣象局表示：「英國各地在非常溫和天候下結束2021年。」

英國國家氣候資訊中心（National Climate Information Centre）科學家肯頓（Mike Kendon）在英國氣象局發布的概要當中指出，今年整體來說，氣候比以往平均，稍微溫暖和乾燥些。

英國氣象局說，2021年「很可能擠進自1884年以來的歷來英國最溫暖前20個年分之列」，顯示「我們的氣候正在暖化」。（譯者：張正芊/核稿：劉學源）1101231

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族