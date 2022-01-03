新加坡2021年經濟成長7.2% 一掃之前陰霾

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（中央社記者侯姿瑩新加坡3日專電）新加坡經濟持續復甦，貿工部今天發布初估數據，2021年第4季GDP較前一年同期擴張5.9%，2021全年經濟成長達7.2%，一掃2020年COVID-19疫情造成星國經濟萎縮5.4%的陰霾。

受到2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情衝擊，新加坡2020年經濟萎縮5.4%，創下1965年獨立以來最嚴重的全年經濟衰退。不過，2021年以來，星國經濟逐步復甦，每季都是正成長，其中製造業、資通訊等產業表現強勁。

貿工部今天公布初估數據顯示，新加坡2021年第4季國內生產毛額（GDP）較前一年同期增加5.9%；經季節性調整後，第4季GDP較前一季擴張2.6%。星國2021年國內生產毛額成長7.2%，從前一年萎縮5.4%大幅反彈。

「海峽時報」（The Straits Times）報導，新加坡2021年經濟成長7.2%是2010年以來的最高，且優於貿工部先前的預測。貿工部先前預估2021年經濟成長約在6%至7%之間。

觀察星國各產業2021年第4季的表現，貿工部表示，製造業比前一年同期成長14%，延續前一季的成長動能。特別是在全球對半導體、半導體設備的強勁需求下，電子、精密工程等產業持續強勁成長。

營建業方面，2021年第4季較前一年同期增長2%，遠低於前一季的66.3%。移工入境受到邊境管制措施的限制，導致建築人力持續面臨勞力短缺的問題。

另外，在服務業方面，批發及零售貿易、運輸及倉儲業2021年第4季較前一年同期成長4.3%。

資通訊、金融保險、專業服務產業2021年第4季則擴張6%，資通訊產業持續受惠於資訊科技及數位方案的強勁需求。住宿、餐飲、房地產等其他服務業則較前一年同期成長3.1%。（編輯：郭中翰）1110103