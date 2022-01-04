日相岸田會駐中大使垂秀夫 共商對中外交

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（中央社記者楊明珠東京4日專電）日本首相岸田文雄今晚在東京一家飯店與駐中國大使垂秀夫聚餐後，在BS富士電視台節目上表示，無法透露兩人會談的內容，但有談及歐美對中國的外交及日本應展現高明的外交。

日本產經新聞報導，岸田在BS富士電視台節目上表示，不能透露今晚與垂秀夫談話的內容，但聊到有關歐洲、美國對中國的外交很高明，思慮周全靈活，日本也需施展高明的外交，僅看事情的表面的話，容易誤判。

日本共同社報導，昨天一家電台報導岸田談日中關係的內容。岸田強調，對於中國，必要時會直言不諱，但中國也是鄰國，所以須持續摸索日中之間穩定的關係與對話。

有關中國國家主席習近平以國賓身分訪日一事，岸田說：「尚未具體考慮和做決定。」

有關日中元首是否舉行會談一事，岸田認為，重要的是元首間要展開何種對話。他表示，近期並無與習近平舉行會談的計畫。

岸田認為，中國在經濟和安全保障方面已成為全世界重要的存在，日本必須貫徹現實主義去判斷如何與中國打交道。（編輯：林治平）1110104