美國韓裔主播介紹吃水餃遭批太亞洲 台裔市長聲援

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（中央社聖路易市4日綜合外電報導）美籍韓裔主播李蜜雪介紹韓國人過新年吃水餃的傳統被觀眾批太亞洲而深感受傷，全美各地亞裔紛紛聲援，包括台裔波士頓市長吳弭也在她的推特頁面分享主題標籤#VeryAsian。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，李蜜雪（Michelle Li）是CNN密蘇里州聖路易市（St. Louis）分台KSDK的記者兼主播，上週有個身分不明的婦女來電，批評她在介紹節慶傳統佳餚的單元裡推薦的新年美食。

這位現年42歲的主播當時在單元尾聲說，她會喝碗餃子湯，並說明「很多韓國人都如此」迎新年。

沒想到這段說詞激起一名觀眾致電KSDK，留言抱怨約莫1分鐘，李蜜雪認為內容涉及種族歧視。

這位身分不明的婦女說：「嗨，今晚你們的亞洲主播提到若干亞洲的事情，還有亞洲人過新年吃餃子，而我覺得有點兒被冒犯，因為要是你們有個白人主播說：『哦，白人在元旦當天吃這個。』不知道會怎樣。我認為她的說法不恰當，而且她太亞洲了。我不知道啦，她可以別那麼招搖宣揚自己是個韓國人。」

來電的觀眾還說：「這令人氣惱，因為，若是有白人主播這麼說，他們大概會被炒魷魚（咯咯笑）。所以，說點兒有關於白人會吃的吧，就這樣，謝謝。」

李蜜雪3日在KSDK的新聞時段說，這段語音留言最初是她的某位同事聽到，深感「不可思議」才告訴她，自己聽完之後，感到錯愕又非常受傷，因此而落淚，到晚上上床時都心情沈重。

她表示：「那晚我丈夫緊緊擁著我好久，因為他知道這42年來，我身心承受了42年的種族主義、差別待遇，有時甚至是實際的暴力，並且想到有些人只不過因為種族主義者對於他們的存在感到惱火就喪命。」

李蜜雪由密蘇里州的白人夫婦撫養成人，並且花了很多時間才重新熟悉韓國文化，並設法把她的韓國傳統融入於家庭生活。對她而言，這位身分不明婦女的留言，提醒她在人生旅途中曾面臨的種種挑戰。

就在那晚，李蜜雪把她聆聽這位觀眾留言有所感觸的影音上傳至社群網站，因為她想要呼籲其他人做得好些。數小時內，許多亞裔人士紛紛藉由分享他們的新年傳統美食回應，並聲稱他們以#很亞洲（#VeryAsian）為傲。

台裔波士頓市長吳弭也是聲援李蜜雪的亞裔之一，她推文說往昔過年也是吃餃子。李蜜雪的雇主則發表聲明說，力挺她並且將繼續宣揚多元性與包容。

李蜜雪說，這段語音留言的想法並不能代表聖路易市或者甚至全美的大多數民眾。她並說：「一段可怕的語音留言，反而衍生超過百萬倍的美好，我真誠相信，其實更多人是性本善而且好心腸。」

而這起事件也讓她明白，增進對亞裔與其他社群的包容，以及了解「人們只是想要獲得重視的強烈渴望」，仍有待努力。（譯者：曹宇帆/核稿：林治平）1110105