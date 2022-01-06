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立陶宛與歐盟執委會對話 討論因應中國貿易脅迫

2022/1/6 09:58
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（中央社維爾紐斯5日綜合外電報導）立陶宛總理席莫尼特和歐洲聯盟執行委員會主席范德賴恩4日通電話，除了討論COVID-19疫苗接種與防疫措施、歐盟與白俄羅斯邊境情勢，也談及中國對立陶宛施加的貿易限制。

中國因不滿立陶宛允許台灣設立以「台灣」為名的代表處，對立陶宛展開外交與經貿上的脅迫。

「波羅的海時報」（The Baltic Times）報導，立陶宛總理席莫尼特（Ingrida Simonyte）與歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）在對話中也談到，可能就中國對立陶宛實施貿易限制一事加以回應。

兩方同意，歐盟執委會和立陶宛官員將繼續協調行動，因應這些討論事項。

除了貿易議題，范德賴恩也肯定立陶宛將COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗分享給有需要的國家。兩方談到，在抗疫這條路上，施打加強針有其重要性。

根據聲明，席莫尼特說：「我們和歐盟執委會主席討論到，歐盟可以如何協助加速歐盟境外的疫苗施打速度，因為在歐盟鄰國和其他沒有足夠疫苗的國家都安全之前，我們沒有一個是安全的。」

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雙方還討論了立陶宛針對白俄總統魯卡申柯（Alexander Lukashenko）政權的混合式攻擊所採取的各項行動。席莫尼特感謝歐盟執委會等歐盟機構一起努力解決非法移民引發的諸多問題、統籌移民遣返事宜，並集中各方之力來加強、改善歐盟外部邊界的控管。

去年有超過4200名非正規移民從白俄羅斯非法入境立陶宛。立陶宛和其他西方國家指控白俄在幕後策劃這波史無前例的移民湧入潮，稱之為「混合式侵略」。（譯者：蔡佳敏/核稿：曾依璇）1110106

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