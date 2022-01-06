哈薩克動亂 中國民眾媒體關切是否為顏色革命

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（中央社記者邱國強北京6日電）哈薩克爆發大規模動亂，頗受隔鄰的中國民眾及媒體關注，並成為網路熱門關注話題，除有網友持續追蹤事件進展，更有人驚呼是否成為「顏色革命」，以及是否蔓延到新疆乃至中國。

哈薩克動亂情勢5日起升高，當晚甚至傳出哈國政治強人、前總統納札爾巴耶夫（Nursultan Nazarbayev）似有可能以就醫為名離境，以及反對派控制阿拉木圖（Almaty）機場等重要設施，最受中國網友及媒體關注。

5日晚間至6日凌晨，一些較活耀的網友不斷蒐集外電資訊，不斷通報哈薩克反對派的進展，以及政府軍、警察敗退或袖手旁觀的情況。下方不少網友便開始討論這場哈薩克這場政治大變動的原因，是純屬內亂，還是有「境外勢力介入」。

討論過程中，先是有中國網友把反對派劃為「美國支持」的一方；不久就遭到全盤推翻，指反對派是其實是受「俄羅斯支持」的；但也有人引經據典認為，哈薩克這場動亂是「狗咬狗」，純屬內部利益糾葛，但仍不排除美俄兩大勢力介入角力。

至於媒體，中國大小官媒對哈薩克動亂的報導，目前大致維持正常，但未多作評論，似乎顯得謹慎。內容則多半引述俄羅斯媒體，但也有西方媒體的消息。下方的留言區同樣吸引不少網友發表意見，與上述大同小異。

在各項討論中，不少中國網友將矛頭指向哈薩克境內近年來設立的非政府組織（NGO），甚至直指這些NGO是各國的「亂源」，中國強力取締NGO「才是正確的」；同時，更多人關注的則是動亂會不會蔓延到新疆乃至於中國，因此都認為哈薩克「不能亂」，且中方要務必嚴防，以免給「反華勢力」可趁之機。

前環球時報總編輯胡錫進也對此發表文章，將哈薩克動亂定性為「顏色革命」。他說，哈薩克的穩定對中俄都是重大利益關切，而美國一直致力滲透，一些NGO成為「這種滲透的前哨」。納札爾巴耶夫任內積極發展對美關係，意圖平衡中俄影響，也同時對美國保持防範，結果還是出了「顏色革命」。

胡錫進說，俄羅斯和中國都不會允許美國及西方將哈薩克「推向長期動盪的深淵」，因為中國是哈國能源的主要買家，而上海合作組織對成員國的局勢穩定會提供支持。（編輯：繆宗翰）1110106