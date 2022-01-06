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哈薩克動亂
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哈薩克動亂11/19

哈薩克動亂造成軍隊至少12死 數十民眾遭擊斃

2022/1/6 19:51（1/6 21:05 更新）
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媒體6日報導，哈薩克動亂已導致至少12名安全部隊官兵喪生，353人受傷。圖為哈薩克防暴警察5日阻止抗議者。（美聯社）
媒體6日報導，哈薩克動亂已導致至少12名安全部隊官兵喪生，353人受傷。圖為哈薩克防暴警察5日阻止抗議者。（美聯社）
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（中央社莫斯科6日綜合外電報導）媒體今天報導，哈薩克目前動亂已導致至少12名安全部隊官兵喪生，353人受傷。

俄羅斯國際傳真社（Interfax）及俄羅斯新聞社（RIA-Novosti）報導，這是哈薩克Khabar 24電視新聞頻道所透露的截至中午傷亡人數；這個頻道並表示，現已發現一名被斬首的安全部隊軍官屍體。

俄羅斯今天派遣傘兵進入哈薩克，以平息全國動亂。這個控制嚴密的前蘇聯共和國，如今全境已出現致命暴亂。

警方說，他們在哈薩克大城市阿拉木圖（Almaty）已擊斃數十名暴民。國營電視台報導，有13名安全部隊官兵喪生，其中兩人遭到斬首。

路透社在阿拉木圖的記者報導，總統官邸和市長辦公室遭到縱火。到了今天下午，先前被抗議民眾占領的機場已在軍方人員穩定控制下，燒毀的汽車則散落在街道上。（譯者：林沂鋒/核稿：張佑之）1110106

哈薩克近日爆發動亂。（中央社製圖）
哈薩克近日爆發動亂。（中央社製圖）
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