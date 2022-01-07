美軍疑為疫情破口 沖繩縣府砲轟中央慢半拍

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社東京7日綜合外電報導）日本沖繩縣疫情快速復燃，被懷疑跟縣內美軍基地群聚有關。儘管沖繩縣政府2021年底就提出加強防疫措施要求，但日本政府到6日才向美方提出，讓沖繩縣政府批評中央動作慢半拍。

沖繩縣政府表示，初估今天COVID-19（2019冠狀病毒疾病）新增確診病例將超過1400例，預料繼6日新增981例再創疫情爆發以來單日新高，也是單日新增病例首度逾千例。

日本TBS電視台報導，沖繩縣知事玉城鄧尼今天再度要求美軍徹底做好防疫措施。玉城說，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）Omicron變異株感染擴大的一大起因，「無疑是美軍基地」。

沖繩縣政府要求美軍跟縣民共同採取防止疫情擴散對策，避免社區傳播進一步擴大。

琉球新報報導，雖然日本外務大臣林芳正已向美國國務卿布林肯（Antony Blinken）提出限制駐日美軍基地人員外出等防疫措施的要求，但沖繩縣政府打從2021年12月21日就要求日美禁止發生群聚感染的漢森營人員外出，沖繩縣政府官員說，「（日本政府的要求）如果能再早一點的話，疫情也不會擴散到今天這種程度」。

駐日美軍基於「日美地位協定」（日美行政協定）免除基地人員接受日方入境檢疫，2021年底發生駐沖繩美軍基地疫情擴大的主因，研判就是因為美方自行放寬入出境檢疫。

沖繩縣政府根據日本國立傳染病研究所分析指出，「考量到時間序，疫情是從美軍基地擴散到社區」。

市內有美軍岩國基地的山口縣岩國市，染疫人數也快速增加，疫情甚至擴散到鄰接的廣島縣。山口縣知事村岡嗣政6日在全國知事會（由日本47個都道府縣知事組成的組織）視訊會議中說，「這是美軍基地所在地的共同課題，甚至連鄰近的縣也同受影響」，表達對現狀感受到的危機感。

儘管日本外務省表示林芳正這次對美方提出的防疫要求「屬高層級的首次」，但報導指出，美軍是否會採取禁止人員外出等更加強硬的行動限制措施仍是未知數。

美軍直到6日才終於在基地內實施確認陰性前必須戴上口罩等措施，跟沖繩縣內防疫措施有著相當大落差。

沖繩縣政府官員氣憤地說，「縣府從2021年底開始要求，（美軍與日本政府）如果能更加認真因應的話，疫情也不會擴大至此」。（譯者：黃名璽/核稿：嚴思祺）1110107