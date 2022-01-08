澳洲單日確診首破10萬 財長確認染疫

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（中央社雪梨8日綜合外電報導）澳洲財政部長佛萊登柏格（Josh Frydenberg）宣布確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），加入其他染疫同僚行列。Omicron變異株肆虐澳洲，單日確診數今天首破10萬大關。

佛萊登柏格7日晚間在推特與臉書發布簡短訊息，他表示：「如同成千上萬的澳洲國民，我今天確診了COVID-19。」

他並沒有揭露感染的是哪種病毒株，只表示出現一般症狀，目前與家人隔離。

澳洲曾有不少政府高官確診，包括副總理喬伊斯（Barnaby Joyce）、國防部長杜登（Peter Dutton）等，都已經痊癒。

根據澳洲現行防疫規定，檢驗出陽性以及與確診者密切接觸者，都必須隔離7天。

澳洲的確診人數連日來創下新高，8日又見攀升。全國新增11萬6025例確診，打破前一天的7萬8000多例紀錄。

其中近10萬新增病例出現在人口最多的維多利亞州（Victoria）和新南威爾斯州（New South Wales）。即將開打的澳洲網球公開賽（Australian Open）舉辦城市墨爾本（Melbourne）就位於維州。

維多利亞州通報新增5萬1356例確診，為前一天的2倍多，因為1週前的快篩結果，被7日才新設的網站納入計算。

此外，全國回報25例COVID-19相關病故，創去年10月Delta變異株疫情高峰期以來新高。（譯者：戴雅真/核稿：嚴思祺）1110108