金正恩生日低調 韓媒：50歲時可能列國定假日

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（中央社記者廖禹揚首爾8日專電）北韓領導人金正恩今天年滿38歲，但北韓媒體一如往年未特別提起此事；南韓媒體推測，金正恩上任後多延續父親金正日作法，可能也會等到50歲時將生日列為國定假日。

1月8日生日的金正恩今天迎來38歲生日，但與祖父金日成、父親金正日不同，他的生日在北韓日曆並未被註記為國定假日，也未舉行慶生活動。

包括北韓中央通信社（KCNA）、勞動新聞、北韓中央電視台等官方媒體，都沒有提及關於金正恩生日的隻言片語，只有關於去年底勞動黨全體會議的報導。

韓聯社報導指出，金正恩上任後，只有北韓中央電視台曾在2014年報導，前美國職籃選手「小蟲」羅德曼（Dennis Rodman）為金正恩生日造訪北韓，此後再無金正恩生日相關消息。

金日成生日4月15日及金正日生日2月16日在北韓都被列為國定假日。MBN等韓媒指出，金正日是在40歲獲頒共和國英雄稱號、50歲的生日開始成為國定假日。

專家認為，金正恩很有可能依循父親前例，在40歲時獲頒共和國英雄稱號，50歲時將生日訂為國定假日。

韓聯社報導則分析，金正恩母親的身分也可能是北韓媒體幾乎不提金正恩生日的原因之一。

金正恩的母親高英姬是出生於日本大阪的僑胞，9歲時隨父母移居北韓，在藝術團活動時結識金正日，兩人結婚後高英姬幾乎未在公開場合露面。部分看法認為，高英姬的僑胞身分可能影響朝鮮金氏家族自詡的純正「白頭山血統」。（編輯：陳惠珍）1110108